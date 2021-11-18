الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها محتجزين لدى الحوثيين

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ستيفان دوجاريك اعتبر الواقعة انتهاكًا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء اعتقال واحتجاز اثنين من موظفي الأمم ‏المتحدة من قبل الحوثيين بصنعاء في وقت سابق من هذا الشهر.‏

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: إن ‏الموظفين الأمميين يُحتجزان دون أي مبرر أو تهمة، وقد مُنعا من الاتصال بعائلتيهما ومكاتبهما.‏

وأضاف: "رغم تلقي تأكيدات من الحوثيين -قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن الخميس ‏الماضي- بإطلاق سراح الموظفين، إلا أن الموظفين لا يزالان رهن الاحتجاز".‏

ووصف ذلك بأنه انتهاك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وانتهاك مباشر للتأكيدات التي ‏تلقيناها الأسبوع الماضي، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم.‏

وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة دوجاريك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، التي طالت 10 ‏أفراد من قوات الأمن المحلية في محافظة الحديدة في 13 نوفمبر.‏

وأكد أن عمليات الإعدام هذه ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون ‏الدولي لحقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة التحقيق فيها بشكل سريع وشامل وتقديم الجناة إلى ‏العدالة، وإلى الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع الظروف.‏