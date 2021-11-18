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بتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال لـ144 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 123.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11710.45 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المجموعة السعودية، وهرفي للأغذية، واللجين، والمواساة، والبلاد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الوطنية للتعليم، وسابك للمغذيات الزراعية، وفيبكو، والسعودي الفرنسي، وصدق الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.75% و3.90%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، والإنماء، والتصنيع، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، وسابك، والإنماء، وصدر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 70.38 نقطة ليقفل عند مستوى 24568.26 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 2247 صفقة.