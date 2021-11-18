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المكتبة العامة بالخماسين.. منارة للثقافة والمعارف في وادي الدواسر

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المكتبة العامة بالخماسين.. منارة للثقافة والمعارف في وادي الدواسر المكتبة العامة بالخماسين.. منارة للثقافة والمعارف في وادي الدواسر
تقدّم خدماتها لمختلف فئات المجتمع.. وتوفر جميع مصادر المعرفة

المكتبة العامة بالخماسين.. منارة للثقافة والمعارف في وادي الدواسر

تسهم المكتبة العامة بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، التي أُنشئت عام 1401هـ، في تقديم خدماتها لمختلف فئات المجتمع، وتوفير جميع مصادر المعرفة، والاستزادة من الثقافة ومختلف المعارف، وتوفير المعلومات الثقافية، ودعم الحراك الثقافي بما يُحتاج إليه من مصادر المعرفة.

وتضم المكتبة التي تقع في مساحة 7040 متراً مربعاً، عشرة أقسام تشمل: المعارف العامة، والديانات، واللغات، والعلوم التطبيقية، والآداب، والفلسفة وعلم النفس، والعلوم الاجتماعية، والعلوم النظرية، والفنون والجغرافيا. كما تضم مكتبة للطفل، وقاعة ثقافية للمحاضرات والندوات والأمسيات مجهزة بمختلف الأجهزة السمعية والبصرية والحاسوبية، وقسماً للنساء، وقاعة للإنترنت.

وتُخضع المكتبة محتوياتها لتصنيف ديوي العشري، وفهارسها تعتمد على الموضوع والمؤلفين والعناوين، وتنقسم أشكال الفهارس إلى: الكتاب المطبوع، والفهرس الآلي، والفهرس المحزوم، والفهرس البطاقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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