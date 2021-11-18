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احتفل الفنان عمرو دياب، الساعات الماضية، بنجاح أغنيته «أنت الحظ» وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد «عيشني».

ونشر عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، صورة تجمعه بفريق عمل الأغنية وهما الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، وعلق عليها قائلا: «أنت الحظ».

وتصدرت «أنت الحظ» قوائم الأكثر استماعا على مستوى الوطن العربي في تطبيق الأغاني «أنغامي»، وكذلك قائمة الأكثر استماعا في مصر والوطن العربي.

ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين منذ إطلاقها ووصلت نسبة مشاهدتها أكثر من 6 مليون مشاهدة.

يذكر أن «أنت الحظ» من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي توزيع وسام عبدالمنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومنذ قليل، تحدث الفنان تامر حسين عن امتنانه للفنان عمرو دياب، لافتًا إلى أنه «وش الخير على الجميع».

وقال عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «أهو أنت الحظ يا حظ (شهادة حق) الراجل ده وش الخير على كل واحد».

وتابع: «بشتغل معاه بإخلاص بعيدا عن الفن وتاريخه الحافل بالنجاحات اللى بأتشرف أني شاركت فيه ولو بسطر أنا بعتبره واحد من أهل بيتي وليه فيا كتير ومش هنساله أنه أمن بموهبتي وراهن عليا ودى مسؤولية كبيرة جداً بالنسبالي».

واستكمل: «من يوم ما أمّني على استمراريته وحابب أقوله في العلن مفيش أطيب من قلبك وأشكره على تقديره لينا كصُناع أنتوا ماتعرفهوش الراجِل ده بيحب فريق عمله قد إيه وبيفرح بنجاحهم ويتباهي بيهم وداعم ومُهتم بواحد واحد ساهم في نجاحه».

واختتم كلماته: «شهادتي مجروحة بس دى أمانة لازم أقولها وماداريهاش زى ماهو مابيداريش كلمه حلوة وتقدير معنوي ليا ولغيرى ربنا يحفظه ويزيده».