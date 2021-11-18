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زوجة الأمير تشارلز تزور عزبة خير الله لتفقد مبادرات الحد من تأثير تغير المناخ (صور)

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زوجة الأمير تشارلز تزور عزبة خير الله لتفقد مبادرات الحد من تأثير تغير المناخ (صور) زوجة الأمير تشارلز تزور عزبة خير الله لتفقد مبادرات الحد من تأثير تغير المناخ (صور)

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زارت كاميلا باركر دوقة كورنوال زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، عزبة خير الله لتفقد إحدى المبادرات المجتمعيه لتطوير حياة الأسر الأكثر احتياجا، والتي تقام تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني منذ عدة سنوات، والتي تساعد على تمكين النساء ودعم الشباب .

وفور وصول الدوقة كاميلا استقبلها بعض الأطفال القاطنين بالمنطقة، وقاموا بتحيتها ثم صعدت إلى إحدى الأسطح، واستمعت لشرح حول النساء المعيلات لعائلاتهن وطرق دعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن، وأيضا تجارب بعض الشباب وجهودهم لتشجيع حماية الطبيعة كاعادة استخدام وتدوير الأدوات وصناعة شنط صديقة للبيئة وزراعة الأسطح، وذلك للحد من تأثير تغير المناخ، وهو جزء من برنامج التواصل المناخي الذي يقوم بتنفيذه المجلس الثقافي البريطاني على مستوى العالم.

وشاهدت دوقة كورنوال مسرحية قام بأدائها بعض النساء لسرد قصصهن الناجحة.

جاء ذلك بعد أن التقى ولي العهد وكاميلا باركر دوقة كورنوال بالرئيس وقرينته صباح اليوم بقصر الإتحادية.

وتعد القاهرة المحطة الثانية في جولة ولي العهد وقرينته بالمنطقة العربية، بعد عمان حيث التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، وبحثا تعزيز العلاقات بين الأردن والمملكة المتحدة، الثلاثاء أمس الاول، وتستمر زيارتهم لمصر لمدة يومين اليوم الخميس وغدا الجمعة، ويمتلئ برنامجهم خلال هذة الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ ١٦ عاما، حيث جاءت بناء على طلب من البريطانية، وسوف تسهم في التأكيد على علاقات الوثيقة مع المملكة المتحدة.

المصرى اليوم

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