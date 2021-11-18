أزمة تعرقل عودة منتخب السودان من المغرب

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فشلت بعثة منتخب السودان في الوصول فجر اليوم الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم قادمة من المغرب، وذلك بسبب الظروف الخاصة التي واجهت خطوط الطيران التي كان الفريق قد غادر بها إلى المغرب، وهي ذات الخطوط التي كان من المفترض أن تعيده.

وكان منتخب السودان قد تواجد بالمغرب خلال الأيام الـ10 الماضية لخوض آخر مباراتين له ضمن الجولتين 5 و6 على تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال أمام كل من المغرب حيث خسر بثلاثية نظيفة، وتعادل سلبيا مع غينيا بيساو.

واعتذرت الخطوط القطرية التي كان من المفترض أن تعيد بعثة السودان إلى أرض الوطن، عن عدم توفر رحلات إلى السودان إلا الأسبوع المقبل.

وإزاء هذه التطورات قرر المسؤولون الجدد باتحاد كرة القدم السوداني، التحرك لتوفير طائرة خاصة بمساندة من الجانب الحكومي الرسمي لإعادة البعثة إلى السودان.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب السودان إلى قطر يوم 27 نوفمبر الجاري للمشاركة في بطولة كأس العرب.