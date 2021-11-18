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رسميًا.. الليجا تعلن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

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رسميًا.. الليجا تعلن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو رسميًا.. الليجا تعلن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو المؤجلة من الجولة التاسعة بالليجا.

وانتهت المباريات الخاصة بتصفيات المونديال في أمريكا الجنوبية الجمعة 15 أكتوبر وستبدأ مباريات الجولة السبت 16 من نفس الشهر، مما جعل الرابطة تؤجل المباراة إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت الرابطة في بيان رسمي عن مواعيد مباريات التي تم تأجيلها، ومن بينهم ريال مدريد وأتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، والتي ستكون يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.

وستلعب مباراة الإياب حسب الموعد المحدد لها من بداية الموسم، على ملعب سان ماميس يوم الأربعاء 19 يناير 2022، بعد أقل من شهر.

المصرى اليوم

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