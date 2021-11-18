ضبط 444 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والمخدرات في المحافظات

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود تلك الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 197 سلاح ناري بحوزة 180 متهمًا، و402 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 خزينة متنوعة، وضبط 236 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 7 حوادث سرقة متنوعة.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 85846 حكم قضائي متنوع، وضبط 262 قضية مخدرات بحوزة 264 متهمًا، ضُبط خلالها كميات متنوعة من المواد المخدرة، وضبط 40 من المتهمين والمراقبين الهاربين، و31 متهمًا بأعمال البلطجة، و352 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 25897 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.