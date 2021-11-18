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اقترب حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، من الوصول إلى اتفاق مع الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن لبيب سيعقد جلسة حاسمة مع بن شرقي عقب مباراة الإسماعيلي من أجل التوقيع بشكل رسمي بعد الوصول إلى اتفاق في أزمة الشرط الجزائي.

وينوي لبيب الاتفاق مع بن شرقي لتجديد عقده لتكون هدية لجماهير نادى الزمالك قبل انتهاء عمل اللجنة يوم 23 من الشهر الجاري.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية خوض حسين لبيب انتخابات نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة على منصب الرئاسة.