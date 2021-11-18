أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عادل شكل ردًا على قرار إيقافه عن الغناء: «أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. وعلى صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني»

Print
عادل شكل ردًا على قرار إيقافه عن الغناء: «أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. وعلى صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني» عادل شكل ردًا على قرار إيقافه عن الغناء: «أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. وعلى صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني»

لاقتراحات اماكن الخروج

علق عادل شكل على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه برفقة عدد من مطربي المهرجانات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

ونشر «شكل» صورة له وأخرى لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وعلق عليها قائلاً: «الأستاذ الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، أنا عملت كام مهرجان لكن أنا المحتوى بتاعي بعمل فيديوهات كوميدية، الحمد لله بيتجيب أعلى مشاهدات، وده رزق من عند الله، فلماذا تم وقفي».

وأضاف: «للمرة التانية أستاذ هاني أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. الموظف اللي حط اسمي ضمن الموقوفين شكله معندوش صفحة على الفيس، عشان يعرف مين المحتوى بتاعه فيديوهات، ومين المحتوى بتاعه أغاني».

وتابع: «الزعامة عادل شكل ترند الأول.. مستمر في عمل كل يوم فيديوهات.. علشان جمهوري العظيم بيضحك وبيفرح، وعلى صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني؛ لأن دي صفحتي الشخصية مش صفحة النقابة».

واختتم حديثه، قائلاً: «كل الشكر والتقدير لفنان مصر الأول هاني شاكر»

كان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات، أمس، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات من العمل بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها أنه «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

معين الشعباني يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى

النقد الدولي «متفائل» بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبرى