عادل شكل ردًا على قرار إيقافه عن الغناء: «أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. وعلى صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني»

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علق عادل شكل على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه برفقة عدد من مطربي المهرجانات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

ونشر «شكل» صورة له وأخرى لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وعلق عليها قائلاً: «الأستاذ الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، أنا عملت كام مهرجان لكن أنا المحتوى بتاعي بعمل فيديوهات كوميدية، الحمد لله بيتجيب أعلى مشاهدات، وده رزق من عند الله، فلماذا تم وقفي».

وأضاف: «للمرة التانية أستاذ هاني أنا بتاع فيديوهات كوميدية.. الموظف اللي حط اسمي ضمن الموقوفين شكله معندوش صفحة على الفيس، عشان يعرف مين المحتوى بتاعه فيديوهات، ومين المحتوى بتاعه أغاني».

وتابع: «الزعامة عادل شكل ترند مصر الأول.. مستمر في عمل كل يوم فيديوهات.. علشان جمهوري العظيم بيضحك وبيفرح، وعلى صفحتي يا نقابة أعمل اللي يعجبني؛ لأن دي صفحتي الشخصية مش صفحة النقابة».

واختتم حديثه، قائلاً: «كل الشكر والتقدير لفنان مصر الأول هاني شاكر»

كان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات، أمس، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات من العمل بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها أنه «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».