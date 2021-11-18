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بعد النجاح الذي حققته أغنيتهما «انت الحظ»، وانتشارها مؤخرا وتقديم الجمهور لفيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث كاتب كلمات الأغنية الشاعر تامر حسين عن الفنان عمرو دياب، ونشر «تامر» صورة تجمعه الهضبة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

وكتب تامر حسين عن نجاحه من خلال أغاني عمرو دياب، إذ قدم له مايقرب من 60 أغنية خلال مشوارهما، وكان الهضبة وراء خطواته الناجحة وتعاونه مع عدد من نجوم الغناء بعد ذلك.

وتابع تامر حسين تحت عنوان «شهادة حق» عبر حسابه الرسمي: «أهو أنت الحظ ياحظ، الراجل ده اللي إشتغل معاه بإخلاص بعيداً عن الفن وتاريخه الحافل بالنجاحات اللى بأتشرف انى شاركت فيه ولو بسطر أنا بعتبره واحد من أهل بيتى وليه فيا كتير».

وأضاف تامر : «مش هنساله إنه أمِن بموهبتى وراهِن عليا ودى مسؤولية كبيرة جداً بالنسبالى من يوم ما أمنى على إستمراريته وحابب أقوله في العلن مفيش أطيب من قلبك وأشكره على تقديره لينا كصُناع «.

واستكمل: «أنتوا ماتعرفهوش الراجِل ده بيحب فريق عمله قد ايه وبيفرح بنجاحهم ويتباهى بيهم وداعم ومُهتم ب واحد واحد ساهم في نجاحه إمبارح كأنى أول مرة بعرف الراجل ده من جديد وبيكبر في نظرى أكتر بسبب إنسانيته وذوقياته، ولو أنى شهادتى مجروحة، بس دى أمانة لازم أقولها وماداريهاش زى ماهو مابيداريش كلمه حلوة وتقدير معنوى ليا ولغيرى ربنا يحفظه ويزيده».

واختتم: «أسطورة مابتجيش مرتين..وأخويا الكبير اللى علمنى حاجات كتير..بخبرته وتجاربه في مشواره المُشرف».

وتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان عمرو دياب من خلال عدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، كان منها «انت الحظ» التي تصدرت التريند لفترة طويلة منذ طرحها، و«زي ماانتي»، و«يابلدنا ياحلوة» و«اتقل».