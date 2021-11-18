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«الأعلى للإعلام» يشكل لجنة لوضع محاور تناول ماهية الجمهورية الجديدة وعناصرها

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«الأعلى للإعلام» يشكل لجنة لوضع محاور تناول ماهية الجمهورية الجديدة وعناصرها «الأعلى للإعلام» يشكل لجنة لوضع محاور تناول ماهية الجمهورية الجديدة وعناصرها

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الخميس 18 نوفمبر، عدة قرارات هامة، بشأن تنظيم العمل الإعلامي والصحفي، حيث قرر تشكيل لجنة حول الملكية العامة بشأن المصنفات الفنية، لوضع ضوابط ملكية هذه المصنفات خاصة المصنفات النادرة ذات القيمة والتي تنتهي ملكيتها بمرور 50 عام، وكذلك تشكيل لجنة لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلانات الطبية المقترحة من وزارة الصحة وبحثها في ضوء اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون 180 لسنة 2018.

كما أقر المجلس كود ضوابط نشر الانتحار، وقرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة الأكواد الإعلامية الخاصة بالطفل والجريمة، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين.

وأعلن المجلس عام 2022 عام الجمهورية الجديدة إعلاميًا، وقرر تشكيل لجنة لوضع محاور تناول وسائل الإعلام والصحف المختلفة لماهية الجمهورية الجديدة وتنمية وعي المواطن بالجمهورية الجديدة وعناصرها المختلفة.

المصرى اليوم

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