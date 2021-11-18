وكيل «تعليم القليوبية» يتابع سجلات الإخصائى الإجتماعي لوقف ظاهرة العنف بالمدارس

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أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على تكثيف المتابعة بالمدارس والإدارات التعليمية ومناقشة كيفية تفعيل خطة المتابعة في المرحلة المقبلة، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات في ظل الإمكانات المتاحة، لافتا إلى أن دور المتابع ليس البحث عن الأخطاء واظهارها ولكن دوره الرئيس هو المتابعة الجيدة وإيجاد حلول سريعة للمشكلات في ظل الامكانات المتاحة.

وطالب وكيل الوزارة من كافة المتابعين إعداد تقارير فورية تعرض عليه متضمنة أوجه التميز والإجادة للتكريم وأوجه القصور للمحاسبة، موجها بتطبيق مبدأ الإمهال دون الإهمال على أن يتولى المتابع التأكد من تلافي السلبية بنفسه خلال نفس يوم الزيارة أو اليوم التالي على أقصى تقدير وذلك حسب حجمها والإمكانيات المطلوبة لإزالتها.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزراة التربية والتعليم في القليوبية مع فريق المتابعة بالمديرية.

وشدد على متابعة ظاهرة العنف داخل المدرسة بين الطلاب والمعلمين ومتابعة سجلات الأخصائين «الأجتماعي والنفسي» لوجود توعية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للقضاء على ظاهرة العنف والتنمر في المؤسسة التعليمية وتفعيل الأرشاد الأسرى ومحاولة لمتابعة الحالات الخاصة بالعنف والتنمر وتفعيل جلسات للارشاد لهذه الحالات.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية والحديدية داخل المدارس بالطرق القانونية، والتأكد على توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس وازالة أي عوائق تعوق الأطفال في الملاعب والأهتمام بألعاب رياض الأطفال وتوافر طفايات الحريق وجرادل الرمال في الأدوار وحجرات الأنشطة والمعامل وتفقد مصادر الكهرباء داخل الفصول والأسلاك في المؤسسة التعليمية للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.