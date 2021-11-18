وكيل «تعليم الإسكندرية» يبحث إيجابيات وسلبيات المنظومة التعليمية بـ 275 مدرسة (صور)

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ترأس الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، الخميس، اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم الإدارات وأعضاء قوافل المتابعة وغرفة عمليات المديرية ومديري أقسام المتابعة وتقويم الأداء بالإدارات التعليمية الثماني وإدارة الأمن والتطوير التكنولوجي بحضور نادية فتحي وكيل المديرية لمناقشة تقارير قوافل المتابعة خلال فترة عملها في جولتها الأولى .

وقال، إنَّ قوافل المتابعة تهدف في المقام الأول إلى رصد الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة أوجه القصور وإزالة السلبيات أولًا بأول، وقامت القوافل في جولتها الأولى بمتابعة 275 مدرسة في أسبوعين، وحرصنا خلال تشكيل القوافل على تنوع الخبرات فتم تشكيلها من المراحل التعليمية والتوجيهات العامة والاتصال السياسي والأمن وأعضاء المتابعة والتعليم الفني .

وأكَّد «سعد» على أن القوافل ركزت على عدة محاور منها الإدارة المدرسية وانضباط العملية التعليمية والرواكد والأثاث المدرسي والأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية وحجرات الأنشطة والمعامل والنظافة والبنية التكنولوجية والعجز والزيادة والصيانة البسيطة والوحدات المدرسية، مشيدا بدور القوافل ومديري عموم الإدارات في إزالة السلبيات الموجودة بالمدارس وتكريم المتميزين وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية مُشدّدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق مزيد من انضباط العملية التعليمية بمدارس الإسكندرية .

في سياق متصل، أصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات بتشكيل فرق وقوافل مماثلة لمتابعة مدارس كل إدارة تعليمية وعرض تقارير المتابعة أولًا بأول وإعداد صف ثانٍ من القيادات من خلال المعلمين المتميزين المتعاونين مع الإدارة المدرسية ولديهم رصيد من الخبرات والبرامج التدريبية التي تؤهلهم للوظائف القيادية والإشرافية .

من جهتها قالت نادية فتحي وكيل المديرية، أنَّ التوجيهات الرسمية التنوع في تشكيل الفريق، أدى إلى تنوع الخبرات ومن ثمار القوافل تنظيم ورش عمل وتدريب على رأس العمل لمعلمي الرياضيات بالصف الرابع الابتدائي عن طريق توجيه عام الرياضيات وتدريب معلمي الصفوف الأولى عن طريق إدارة التعليم الابتدائي، وطرح فكرة تنظيم معسكر لطلاب التعليم الفني الصناعي لتدوير الأخشاب والاستفادة من الرواكد في إصلاح الأثاث المدرسي.

وأشادت وكيل الوزارة، بفكرة العمل بروح الفريق والتنسيق الكامل مع مدير المديرية ومتابعة غرفة العمليات بالمديرية بشكل دوري للبرنامج الزمني وأجندة عمل القوافل .

القوافل التعليمية ترصد ايجابيات وسلبيات المنظومة بـ275 مدرسة بـ8 ادارات (صور)