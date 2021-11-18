104 أندية مؤهلة للدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص لمبادرة الألعاب المختلفة

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في الموسم الثالث من استراتيجية دعم الأندية الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الخميس، أن 104 أندية من مختلف الفئات والدرجات أصبحت مؤهلة للدخول في نظام "النقاط الموحد"؛ من أجل الحصول على الدعم المخصص لمبادرة الألعاب المختلفة في الموسم الثالث من استراتيجية دعم الأندية الرياضية.

ووفقًا لتقرير فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، فقد نجحت هذه الأندية في تحقيق المعايير المطلوبة للتأهل والدخول في نظام "النقاط الموحد"، للاستفادة من الدعم المخصص لها في هذه المبادرة وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية، والتي أعلنت مؤخراً مع مطلع الموسم الرياضي الحالي والبالغة قيمتها 488.5 مليون ريال.

وجاءت الأندية المؤهلة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الرياضات المفعَّلة لكل نادٍ وفق الجداول المرفقة، على النحو التالي:

أولًا: أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعددها 15 نادياً وهي:

(الهلال – الشباب – الرائد – الأهلي – الاتفاق – الباطن – النصر – ضمك – التعاون – الفتح – الفيحاء – الفيصلي – الحزم – الاتحاد – أبها).

ثانياً: أندية دوري يلو للدرجة الأولى، وعددها 14 نادياً هي:

(الوحدة – العدالة – العروبة – الخليج – النهضة – الجيل – القادسية – هجر – الشعلة – أحد – الأخدود – نجران – الخلود – الدرعية).

ثالثاً: أندية دوري الدرجة الثانية، وعددها 15 نادياً هي:

(الرياض – الأنصار – الزلفي – الصفا – الترجي – وج – الثقبة – الجندل – التقدم – الروضة – الشرق – الانتصار – النجوم – الذهب – عرعر).

رابعاً: أندية دوري الدرجة الثالثة وعددها 19 نادياً هي:

(القلعة – جرش – مضر – الفاو – العمران - الصقور – النور – الانطلاق – قلوة – كميت – القوس - الحوراء – الجبيل – المجزل – الدرع – القوارة – رضوى – شرورة – قرية العليا).

خامساً: أندية دوري الدرجة الرابعة، وعددها 41 نادياً هي:

(حراء – عكاظ – الهدى – طبرجل – اليرموك – جبة – رأس تنورة – التهامي – الهداية – السلام – الجزيرة – الطرف – الوطن – فيفا – الباحة – الوادي الأخضر – قفار – البدائع – الأغر – الغزوة – المجد – القارة – الفرع – الابتسام – سميراء – الزيتون – السروات – ألمع – الخالدي – ضباء – الاعتماد – المحيط – الخويلدية – التسامح – مصدة – التضامن – الصحاري – العرين – حبونا – الأرطاوي – سدير).

يشار إلى أن مبادرة الألعاب المختلفة في هذا العام تضمنت إعلان برنامج الدعم التحفيزي للفئات السنية، لتضاف إلى برنامج النقاط الموحد بمعاييره الخمسة المعلنة سابقًا، حيث يرتكز هذا البرنامج على التسجيل مع الاتحادات المعنية في 8 برامج فئات سنية كحد أدنى، واجتياز التقييم من قبل الاتحاد في نهاية الموسم، وذلك من خلال الاستعانة بالاتحادات المعنية لتطوير برامج للفئات السنية، على أن تقوم الأندية بتنفيذها وتصبح محل التقييم في نهاية كل موسم، من أجل الحصول على الدعم المخصص لهذا البرنامج، والبالغ 56.5 مليون ريال من أصل إجمالي 488.5 مليون ريال مخصصة لهذه المبادرة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الأندية لاستكمال شروط نظام النقاط والمحافظة عليها والالتزام بتطوير الفئات السنية في مختلف الرياضات، ومن ثم الحصول على الدعم المالي المناسب للمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة الألعاب المختلفة.