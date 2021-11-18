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ينعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعه القناة الأولى التي وافتها المنية امس بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية شيرين دويك كانت دمثه الخلق وعرف عنها الاخلاص والتفاني في العمل حيث التحقت بالتلفزيون عام 1998 وكانت من أهم المذيعات على شاشة القناة الأولى.

قدمت العديد من البرامج المتميزة من اهمها. «جناب السفير» «نص ساعة صحافة» و«ألبوم الذكريات» .

ويدعو مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.