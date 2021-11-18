«القابضة للمياه» تعقد الملتقى التكنولوجي الثاني لإدارة تكنولوجيا المعلومات

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عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الملتقى التكنولوجى الثانى لإدارة تكنولوجيا المعلومات للشركات التابعة، والتي نظمتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة برعاية من شركة Dell EMC وشركة ايماك احدي شركات مجموعة الخرافي، وذلك بحضور ممثلين عن ادارة تكنولوجيا المعلومات بعدد 25 شركة تابعة وعلي مدار ثلاثة ايام.

ونقل مهندس احمد شوقي مدير ادارة متابعة الشركات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شكر وتقدير المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للقائمين على ادارات تكنولوجيا المعلومات على ما يبذلوه من جهود لتوفير الآليات التكنولوجية لتيسير أعمال القطاعات المختلفة بالشركات.

وأوضح أن هذا الملتقي يأتي استكمالا لما تتبناه الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة نحو عقد لقاءات دورية مع كبري الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات، بهدف الوقوف على احدث الأساليب والأنظمة في تكنولوجيا المعلومات وعرض آخر ما توصلت اليه التكنولوجيات بمجالاتها المختلفة ونقل ودعم المعرفة التكنولوجية لدي فرق العمل بشركاتنا.

وقد تم خلال هذا الملتقي استعراض احدث ما تقدمة Dell في مجال الخوادم وأنظمة النسخ الاحتياطي وانظمة ادارة الطابعات وقد اعرب الحضور عن الفائدة الملموسة من هذه الملتقيات مطالبين بتكرارها مع شركات مماثلة.