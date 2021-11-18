«تمكن من لمس الأجسام في الواقع الافتراضي».. شركة «ميتا» تكشف نموذج أولي من قفازاتها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل شركة «ميتا» المالكة لتطبيق فيس بوك وانستجرام وواتساب، مفاجئاتها المتعلقة بتطبيق الواقع الافتراضي «ميتا فيرس» الذي كشفت عنه مؤخرًا.

وكشفت شركة «ميتا» عن نموذج أولي لقفازات تتيح للمستخدمين الشعور بالأشياء التي يلمسونها في الواقع الافتراضي، على أرض الواقع.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، القفاز الذي كشفت عنه الشركة، مبطن بسلسلة من الجيوب الهوائية الصغيرة الممتدة على طول كف وأصابع اليد والتي تنتفخ عند لمس شيء ما في الواقع الافتراضي لتخلق إحساسًا باللمس.

ويعتبر تسويق القفاز اللمسي جزءًا من طموح الشركة للتحويل ميتا فيرس إلى مساحة افتراضية مشتركة تضم صورًا رمزية لأشخاص حقيقيين.

وما زال القفاز يخض لأعمال تطوير، ولكن بمجرد ضبطه وإطلاقه في السوق، تخلق هذه القفازات الوهم للمستخدم بأنه قادر على لمس الأشياء المحيطة به في الواقع الافتراضي، مما يتيح له استشعار الفرق بين المواد التي تُصنع منها الأجسام الافتراضية المختلفة، حيث تريد الشركة تطوير القفازات لإنتاج مجموعة من الأحاسيس «المعقدة والدقيقة» لمن يرتديها، مثل الضغط والملمس والاهتزاز.

شركة «ميتا» تكشف عن نموذج أولي من قفازاتها