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سفيرة لدى نيبال تلتقي وزير الخارجية النيبالي

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سفيرة مصر لدى نيبال تلتقي وزير الخارجية النيبالي سفيرة لدى نيبال تلتقي وزير الخارجية النيبالي

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التقت السفيرة نهى الجبالي، سفيرة جمهورية العربية لدى نيبال، بوزير الخارجية النيبالي narayan khadka، حيث قامت بتسليمه خطاب التهنئة المقدم من وزير الخارجية سامح شكري بمناسبة توليه مهام منصبه، كما تناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، فضلاً عن الإشادة بمستوى التنسيق المتبادل في المحافل الدولي.

وأعرب وزير الخارجية النيبالي عن تطلعه لعقد الجولة الثانية لآلية المشاورات السياسية في أقرب فرصة، وأهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين. ومن جانبها أكدت السفيرة نهى الجبالي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للارتقاء بها وتوسيع أطر التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى حرص الجانب المصري على تعظيم استفادة نيبال من المنح والدورات التدريبية التي تقدمها مصر في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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