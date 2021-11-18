★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعتبر النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب بتصريحات المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة بمثابة دليل قاطع على التقدير العالمى الكبير للرئيس السيسى ولدوره البطولى في الحفاظ على مصر وشعبها ومواصلة دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية .

وكان سفير الفاتيكان قال: «مصر تعيش عصر ذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصًا بعد عصر عاشت فيه مصر عنف مجبرة عليه لظروف محاولة التيارات الدينية السيطرة على السلطة، ولكن نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على مكانة مصر العالمية واحترام العالم لمصر، خاصة وأننا نرى اهتمام الرئيس السيسي ببناء الدولة من بنية أساسية والنهوض بالمعيشة والمحافظة على كرامة المصريين وبناء المواطن المصري ومحاربة الدولة للفساد» .

ولفت النائب إلى أن، إلى أهمية اشادة سفير الفاتيكان بالقاهرة بالعلاقة بين بابا الفاتيكان والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأنها علاقة جيدة جدًا يربطها التفاهم والتسامح بين الأديان، وقال: هذه التصريحات من سفير الفاتيكان بالقاهرة إنما هي دليل قاطع على الاهتمام العالمى الكبير بما يتم على ارض مصر من انجازات ومشروعات قومية عملاقة اصبحت تحظى باهتمام وتقدير عالمى كبيرة موجهاً تحية شكر واحترام لسفير الفاتيكان على هذه التصريحات المهمة تجاه مصر وقائدها وشعبها.

وكان سفير الفاتيكان بالقاهرة قد أكد على أن العنف لا يحل المشكلات، ولابد من الحوار والتسامح لترسيخ التعايش بين الأديان، وهذا ما أراه في مصر، تفاهم وتسامح وحوار بين مختلف القيادات الدينية.

وأوضح سفير الفاتيكان أن زيارته لأسيوط تأتي لنقل الصورة إلى جميع الشعب الأسيوطي أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قريب جدًا من الشعب الأسيوطي والشعب المصري، وهذا مبني على الحوار والحب والود السائد في المجتمع المصري.

وقال سفير الفاتيكان: «توليت المسؤولية منذ عامين، وحين جئت إلى القاهرة شعرت بحرارة الاستقبال، وبوجه خاص في صعيد مصر، وشعرت بكرم الضيافة وحسن الاستقبال من الشعب المصري، وعندما جئت إلى القاهرة كان أول لقاء لي مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في منزله بالأقصر، وقدم لنا عشاء عائلي لا يوصف، وهذا يعبر عن حجم المودة بين قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والدكتور احمد الطيب».