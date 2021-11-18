بعد قطع الاتصالات أثناء التظاهرات.. محكمة سودانية تأمر بحبس مدراء شركات الاتصالات

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أصدرت محكمة سودانية، أمرا بحبس مدراء شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت للبلاد.

وقال محام أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان لوكالة «رويترز»، اليوم، إن المحكمة أصدرت أمرا بحبس مدراء الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي، أمس الأربعاء، انقطاع تام في الاتصالات، كما أكد عن إدارة المرور الحكومية إعلانها إغلاق 4 جسور من جملة 10 جسور تربط مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان، بالتزامن مع انطلاق تظهرات داعية لـ«العودة إلى المسار المدني».

ومنذ 25 أكتوبرالماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

يذكر أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر يوم الخميس الماضي مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبا له، الذي أدى اليمين الدستورية في وقت سابق الجمعة الماضي.

في سياق متصل ذكر عضو مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن القيادة العسكرية تنوي الإفراج عن جميع المسؤولين المتعقلين الذين تم احتجازهم خلال الأحداث الأخيرة ومن بينهم رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك.

كما أوضح أن السلطات الأمنية منعت الحركة مجددا ببن الخرطوم وأمدرمان، مغلقة جسر النيل الأبيض، بعد فتحه لساعات في الصباح.

فيما دعت لجنة أطباء السودان المستقلة، في وقت سابق اليوم، الأجهزة الأمنية إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.كما حثت المحتجين على الالتزام بالسلمية وتجنب الاحتكاك بالشرطة وقوى الأمن.