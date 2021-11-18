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رئيس شركة مترو الأنفاق يتفقد أكشاك تلقي لقاح كورونا داخل محطة أنور السادات

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رئيس شركة مترو الأنفاق يتفقد أكشاك تلقي لقاح كورونا داخل محطة أنور السادات رئيس شركة مترو الأنفاق يتفقد أكشاك تلقي لقاح كورونا داخل محطة أنور السادات

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تفقد المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق محطة مترو أنور السادات بالخط الأول والثاني.

والمتواجد بها أكشاك وزارة الصحة والسكان، برصيف إتجاه المرج ورصيف إتجاه حلوان لتسجيل وتلقى المواطنين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يذكر أنه تم عمل بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة النقل متمثلة في شركة مترو الانفاق لعمل أكشاك لتلقى لقاحات للمواطنين داخل محطات المترو الرئيسية التبادلية والمحطات الأكثر كثافة بالخط الأول والخط الثاني، حيث يتم تشغيل الاكشاك بصفة يومية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساءا يوميا.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تشغيل محطة الشهداء يوم السبت بنفس المواعيد. وسيتم تركيب عدد أخر من الأكشاك بمحطة العتبة والمحطات الأكثر كثافة بالركاب بالخطوط الثلاثة.

وشارك بالجولة التفقدية المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة وأحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة.

ناشد «متحدث المترو»أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

المصرى اليوم

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