بسبب مرضها العقلي.. أسرة عراقية تتخلى عن طفلتها «المريضة» وتتركها في المستشفى (صور)

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في واقعة مفجعة تدق تحيل الأنظارإلى واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما في منطقتنا العربية في ظل انعدام الضمانات التشريعية والاجتماعية الملائمة لهم، تخلت أسرة عراقية عن فتاة مريضة عقليًا في مستشفى، بعد تعرضها لكسور.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق بصور من ذوي الإعاقة وهي ممدة على سرير المستشفى بعد ترك ذويها لها؛ حيث انتقد مستخدموا مواقع التواصل تجرد الأسرة من المسؤولية الإنسانية تجاه طفلتهم، فيما انتقد البعض الآخر ضعف المعالجات التشريعية والتنفيذية لقضايا ذوي الإعاقة.

وحسبما أوردته وسائل إعلام عراقية، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، الخميس، تفاصيل حادثة ترك ذوي فتاة مريضة عقليا لها في المستشفى دون رعاية.

وأكد معن في بيان نشره بصفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الشرطة المجتمعية العراقية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام، تكفلت بمتابعة الحالة الصحية للفتاة بعدما عمدت أسرتها على إهمالها وتركها بإحدى مستشفيات العراق حسب بيان المسؤول الأمني العراقي.

وفي التفاصيل قال البيان: «أشرف (..) سعد معن، ومفرزة من الشعبة النسوية في الشرطة المجتمعية، على متابعة الحالة الصحية لإحدى الفتيات والمصابة بعوق ذهني، والتي تركها ذويها في المستشفى بعد تعرضها لحادث كسر في يدها وساقها».

وأضاف معن في بيانه: «تمت المتابعة لحين اتخاذ الإجراء المناسب واستحصال الموافقات القضائية على إيداع الفتاة في دار الحنان لشديدي العوق، وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية والإشراف على حالة الفتاة الصحية».

يعانون من التهميش التشريعي والاجتماعي

وبحسب تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق « يونامي» يشير آخر إحصاء رسمي أجرته وزارة الصحة العراقية في العام 2014 إلى وجود4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة لكن هذا الرقم أخذ في التزايد جراء العنف والنزاعات والأعمال الأرھابیة، لاسيما في حال أخذت العاهات المكتسبة، والإعاقات العقلية والاجتماعية والنفسية ًبعين الاعتبار، ووفق التقرير ذاته يعاني ذوو الإعاقة في العراق من تهميش تشريعي واجتماعي.