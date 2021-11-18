إعلان قائمة "الأخضر" المشارِكة في كأس العرب 2021.. تعرف عليها

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أعلن لوران بونادي مساعد إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2021 والتي ضمّت 23 لاعباً وجاءت على النحو التالي:

زيد البواردي، محمد الربيعي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنش، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، زياد الجهني، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبدالله حمدان.

وتشهد بطولة كأس العرب التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 32 مباراة على مدى 19 يوماً من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويتنافس خلال بطولة كأس العرب أفضل المنتخبات العربية من قارتي آسيا وإفريقيا للفوز بلقب البطولة والتي تنطلق منافساتها بدور المجموعات الذي تتواصل مبارياته ما بين 30 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

وتوزّعت المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات لكل منها حيث أوقعت القرعة الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار المغرب، الأردن، فلسطين.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والعراق وعمان والبحرين، وتتنافس في المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا، وفي الثالثة منتخبات المغرب والسعودية والأردن وفلسطين، وفي المجموعة الرابعة يأتي منتخبا شمال إفريقيا الجزائر ومصر، إلى جانب منتخبي لبنان والسودان.

وسيتأهل متصدرا كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة الذي تقام منافساته يومي 10 و11 ديسمبر، ثم مباراتي نصف النهائي في 15 ديسمبر والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وقبلها في اليوم ذاته مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.