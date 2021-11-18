إعلام عبري : كشف جاسوس لصالح إيران بمنزل وزير الدفاع الإسرائيلي (تفاصيل)

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أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» اعتقل عامل نظافة في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بتهمة التجسس لصالح إيران، بعدما أقدم على مساعدة مجموعة من المتسللين الإلكترونيين الإيرانيين تُدعى «بلاك شادو»، عبر زرع شريحة تجسس بحاسوب جانتس، وتصوير خزنته الخاصة.

وحسبما أفاد موقع «walla» الإسرائيلي، الناطق بالعبرية، اليوم الخميس، تحت بند «سُمح بالنشر»، اعتقل عامل نظافة يدعى عمري جورين، 37 عامًا، وهو إسرائيلي كان يعمل في الأعمال المنزلية في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس بعد أن اعترف بتسليم بيانات أمنية إلى إيران وتثبيت برنامج تجسس على الحاسوب الخاص بوزير دفاع الاحتلال، بيني جانتس، وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد الإسرائيلي، اليوم، بمحكمة «اللد».

وبحسب لائحة الاتهام التي نشرها الموقع العبري لجأ جورين إلى مجموعة الهاكرز التابعة لإيران تدعي «بلاك شادو» من تلقاء نفسه، وعرض مساعدتها بشتى الطرق، قام بتصوير خزنة الوزير وعرض زرع «شريحة» على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وسمح جهاز«الشباك» الاستخباراتي الإسرائيلي بالنشر مؤخرًا بعد إخفاء الأمر لفترة لم يذكرها الموقع الإسرائيلي؛ إذ نفذت مجموعة الهاكرز الإيرانية المعروفة بـ «بلاك شادو» هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية في الأونة الأخيرة.

وحدد جورين موقع أحد ممثلي «بلاك شادو» واتصل به بهوية مزورة وعرض عليه مساعدته، مقترحًا عرض «شريحة» تتيح اختراق كمبيوتر جانتس، لإثبات جديته وقربه من الوزير صور جورين عدة أشياء في أماكن مختلفة في منزله بما في ذلك خزنة جانتس أجهزة الكمبيوتر الخاصة به، ونقلها إلى المتسللين.

وفقًا لما نقله الموقع الإسرائيلبي عن «الشاباك» تم القبض على جورين بعد أيام قليلة من الاتصال بممثل «بلاك شادو» قبل أن يتمكن من نقل معلومات حساسة.

وانتهت التحقيقات اليوم، وقدم مكتب المدعي العام المركزي لائحة اتهام ضده في محكمة اللد المركزية، بدعوى التجسس.

وأكد الموقع الإسرائيلي أنه من المفترض أن يجري «الشاباك» الإسرائيلي تحقيقا في القضية لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن المحامي جال وولف، الذي يمثل جورين نيابة عن مكتب المحامي العام رده على لائحة الاتهام: «بعد تحقيق من قبل مسؤولي الأمن، أدركوا أن رواية عامل النظافة كانت صحيحة وأنه لم يكن ينوي الإضرار بأمن الدولة ولم يضر أمن الدولة، إنما يدعي أنه أقدم على التصرف بسبب ضائقة مالية».