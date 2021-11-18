جامعة كفرالشيخ استعدت للانتخابات الطلابية

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تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ نظمت "أسرة طلاب من أجل مصر" فعاليات بالجامعة اليوم الخميس تزامنا مع انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بحضور الدكتور عبدالحليم مصطفي عكاشة عميد كلية التربية الرياضية ،الدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور أشرف رشاد وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور احمد محمد زينة وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورعلي صبري أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنسقي أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

من جانبه دعا الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ الطلاب إلى المشاركة بجدية فى انتخابات الاتحادات فى إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب مطالبًا بعدم استخدام أى شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال الدعاية الانتخابية وأن يكون المعيار الرئيسي في الاختيار هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية بالجامعات المصرية.

أعلن الدكتور دسوقي إتمام الجامعة استعداداتها لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2021 /2022، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس الموافق 18 نوفمبر الحالي، بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، وتنتهي في 2 ديسمبر المقبل بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وصرح رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الإنتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ بأنه من المقرر أن تبدأ عملية انتخابات اتحادات الطلاب بفتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الحالي، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

ورحب الدكتور أحمد دراج منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالحضور موجها الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة و الكوادر الطلابية التي بذلت جهدا كبيرًا خلال أعمال الأسرة الفترة السابقة، وقال أن أسرة طلاب من أجل مصر كيان طلابي معتدل هدفه السعي الى زيادة قاعدة ممارسة الأنشطة الجامعية ومواجهة أي محاولات للخروج عن المسار الطبيعي.

وأكد منسق أسرة طلاب من أجل مصر أن الأسرة تهدف إلى تكوين مجتمع طلابي قوي منظم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأضاف دراج بأن الأسرة تستخدم أحدث الوسائل والأنظمة في إعداد الطلاب لتحقيق المشاركة الفاعلة في رؤية مصر 2030، موضحا أن من أهدافها تأهيل وتدريب الخريجين للمنافسة في ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات في مصر والخارج .