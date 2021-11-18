رئيس صحة الشيوخ يطالب بقاعدة بيانات لعدد الولادات المبكرة والأطفال المبتسرين

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قال الدكتور محمد زكي جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن هناك أهمية لوجود قاعدة بيانات لعدد الولادات المبكرة والأطفال المبتسرين والإعاقات الذهنية والعضوية التي تحدث بين هؤلاء الأطفال، ووضع خطة ذات أهداف محددة وواضحة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة والبرلمان بغرفتيه والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتقليل نسبة الولادات المبكرة والأطفال ناقصي النمو.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ- في كلمته التي ألقاها في الاحتفال الذي أُقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل المبتسر، الموافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام- أن الإعاقة التي قد تنتج من الولادة المبكرة تُعد حملاً كبيراً على كاهل الأسرة والمجتمع لتوفير حياة كريمة للمعاق، ولابد من الوقاية من الإعاقة قبل حدوثها عن طريق تقليل نسب الولادات المبكرة والأطفال ناقصي النمو.

وقد شارك في الاحتفال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشوخ، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الجمعية الملكية البريطانية لطب الأطفال، المنظم للحفل، كما حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الصحة والسكان.