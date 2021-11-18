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«التجمع» يناقش أثر ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطن المصري

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«التجمع» يناقش أثر ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطن المصري «التجمع» يناقش أثر ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطن المصري

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واصلت لجنة المتابعة بـحزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ جولات المتابعة والنشاط الحزبي بالمحافظات، وضمت اللجنة كلا من محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع، وكامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية، ومحمد فياض عضو المكتب السياسي، وذلك بناءً على الخطة الموضوعة بحزب التجمع للمتابعة على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التثقيف والتدريب فى بيان له أن اللجنة تهدف إلى متابعة لجان الحزب على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام، للاطمئنان على سير العمل وقيام الحزب بدوره تجاه المواطنين، وتأكيدًا على سياسة الحزب التي تهدف إلى ضرورة التواجد في الشارع والتواصل مع المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم، والتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه العمل الحزبي، وأيضا العمل على حلها.

وأضاف فرج أنه قامت اللجنة بعقد حوار مفتوح بأمانة الحزب بالقناطر الخيرية لاستعراض تقريرًا عن إنجازات الحزب خلال الفترة الماضية، ثم مناقشة موضوع المعاش المبكر، والوضع العربي ككل، وتطرق الحوار إلى موضوع ارتفاع الأسعار والتضخم والموقف السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش حول قانون التأمينات الجديد ١٤٨ والمعاش المبكر، وموضوع ارتباط الأسعار والتضخم بموجة التضخم العالمية وخطرها على ، وضرورة إعداد السياسات الاقتصادية لمواجهة مخاطر وتحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على المواطن المصري.

المصرى اليوم

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