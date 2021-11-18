الأهلي يواجه سبورتنج في دوري كرة اليد

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الخميس، عندما يواجه نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وحرص طارق محروس، المدير الفني للفريق، على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، بعد أن خاض الفريق تدريبات بدنية وخططية متنوعة للوصول باللاعبين إلى أفضل مراحل الجاهزية.

وكانت الجولة الماضية من بطولة الدوري قد شهدت فوز رجال يد الأهلي على طلائع الجيش وهليوليدو.