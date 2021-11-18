كيف تماثل 4 أطفال مصابين بـ"سرطان الدم" للشفاء في مكة؟

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إنجاز يُكتب بماء الذهب لمركز أورام الأطفال بمستشفى الولادة

احتفل تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلًا في مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة؛ بشفاء أربع أطفال مصابين بسرطان الدم بمركز أورام الأطفال بالمستشفى والذي يقدم الرعاية الصحية لمرضى الأورام الأطفال من عمر الولادة وحتى 14 عامًا.

ووقف الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشيد علي عباس، اليوم الخميس، على سير العمل في قسم أورام دم الأطفال، وقام بتكريم حالات التعافي؛ دعماً لهم ورفع لمعنوياتهم وإدخالاً للفرح والسرور لقلوبهم، حيث بلغ العدد أربع حالات للأطفال المصابين بسرطان الدم.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي أن الإنجازات التي حققتها المستشفى في كل المجالات بتوفيق الله ثم الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي تسخر الغالي والنفيس لتوفير خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن ولادة مكة تعد من أبرز الصروح الطبية على مستوى المنطقة، حيث يُقدم خدمات تخصصية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة.

و ثمن " المالكي "جهود قسم أورام دم الأطفال بقيادة الدكتور حسن مسملي على حرصهم لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى سرطان الدم" في حين كرم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة العاملين بقسم أورام دم الأطفال بالمستشفى ومدينة الملك عبدالله الطبية وجمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال وذلك نظير مشاركتهم في إنجاح الخطة العلاجية للأطفال المصابين.

جدير بالذكر أن مركز الأورام يأتي ضمن خطط التحول المؤسسي التي يسعى تجمع مكة المكرمة الصحي لتحقيقها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 حيث يعدّ مستشفى الولادة والأطفال من أبرز الصروح الطبية للخدمات الصحية المتخصصة في مجال "النساء والتوليد والأطفال".

ويُقدم المركز خدمات نوعية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة، ويأتي ذلك بعد حاجة المنطقة للخدمة أورام الأطفال منذ عشر سنوات حيث تم تدشينها مؤخراً خلال أسبوعين لهذه الفئة الغالية على قلوبنا حيث يتم تشخيص 50 طفلاً سنوياً بأورام الأطفال.