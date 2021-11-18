أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد متابعة لـ6 أشهر.. دواء لـ"أسترازينيكا" يحارب "كورونا" بفعالية طويلة الأمد

Print
بعد متابعة لـ6 أشهر.. دواء لـ"أسترازينيكا" يحارب "كورونا" بفعالية طويلة الأمد بعد متابعة لـ6 أشهر.. دواء لـ"أسترازينيكا" يحارب "كورونا" بفعالية طويلة الأمد
النتائج أظهرت حماية أفضل مقارنة بالبيانات الأولية حتى مع تزايد إصابات "دلتا"

بعد متابعة لـ6 أشهر.. دواء لـ

أظهر خليط أجسام مضادة طوّرته شركة أسترازينيكا لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فعالية بنسبة تزيد على 80% في كل من الوقاية من الأعراض المصاحبة للمرض ووقف تفاقم المرض بعد 6 أشهر ما يدل على قدرته على توفير حماية طويلة الأمد.

وبحسب "بلومبيرج"، قالت الشركة اليوم: "الدواء قلّل من خطر الإصابة بأعراض كوفيد 19 بنسبة 83% في إحدى التجارب وذلك بعد 6 أشهر من المتابعة".

وفي التجربة الأخرى التي اعتمدت على بيانات على مدار نصف عام من مشاركين ترددوا على عيادات خارجية بينما كانوا مصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة؛ اتضح أن الخليط يقلل من خطر الإصابة بأعراض خطيرة أو الوفاة المرتبطة بالمرض بنسبة 88%.

وأشارت النتائج إلى حماية أفضل مقارنة بالبيانات الأولية حتى مع تزايد الإصابة بسلالة "دلتا"، مما منح ارتياحًا لشركة الأدوية البريطانية بعد بداية هشة عندما أخفقت تجربتها الأولى في منع ظهور أعراض المرض لدى الأشخاص المعرضين بشكل صريح للفيروس.

وتقدمت الشركة الشهر الماضي بطلب للحصول على تصريح استخدام الطوارئ من أمريكا للدواء، وبدأت بريطانيا في مراجعة سريعة للعقار وتخطط الشركة لتقديم طلب للحصول على تصريح باستخدامه في الاتحاد الأوروبي قريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 34 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 34 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

محافظ الغربية يتابع تلقي طلاب المدارس الثانوية لقاح فيروس كورونا

محافظ الغربية يتابع تلقي طلاب المدارس الثانوية لقاح فيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

61 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 42484 إصابة جديدة بفيروس كورونا