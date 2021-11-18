بعد متابعة لـ6 أشهر.. دواء لـ"أسترازينيكا" يحارب "كورونا" بفعالية طويلة الأمد

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النتائج أظهرت حماية أفضل مقارنة بالبيانات الأولية حتى مع تزايد إصابات "دلتا"

أظهر خليط أجسام مضادة طوّرته شركة أسترازينيكا لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا فعالية بنسبة تزيد على 80% في كل من الوقاية من الأعراض المصاحبة للمرض ووقف تفاقم المرض بعد 6 أشهر ما يدل على قدرته على توفير حماية طويلة الأمد.

وبحسب "بلومبيرج"، قالت الشركة اليوم: "الدواء قلّل من خطر الإصابة بأعراض كوفيد 19 بنسبة 83% في إحدى التجارب وذلك بعد 6 أشهر من المتابعة".

وفي التجربة الأخرى التي اعتمدت على بيانات على مدار نصف عام من مشاركين ترددوا على عيادات خارجية بينما كانوا مصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة؛ اتضح أن الخليط يقلل من خطر الإصابة بأعراض خطيرة أو الوفاة المرتبطة بالمرض بنسبة 88%.

وأشارت النتائج إلى حماية أفضل مقارنة بالبيانات الأولية حتى مع تزايد الإصابة بسلالة "دلتا"، مما منح ارتياحًا لشركة الأدوية البريطانية بعد بداية هشة عندما أخفقت تجربتها الأولى في منع ظهور أعراض المرض لدى الأشخاص المعرضين بشكل صريح للفيروس.

وتقدمت الشركة الشهر الماضي بطلب للحصول على تصريح استخدام الطوارئ من أمريكا للدواء، وبدأت بريطانيا في مراجعة سريعة للعقار وتخطط الشركة لتقديم طلب للحصول على تصريح باستخدامه في الاتحاد الأوروبي قريبًا.