"كيا الجبر" تكشف عن عروضها لنهاية العام برسوم تمويلية منخفضة

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دون دفعة أولى ولا رسوم إدارية وحد أدنى للرواتب 4 آلاف ريال

كشفت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات "كيا" في المملكة عن أحدث عروضها المميزة لعملائها، والذي تضمّن خيارات تمويلية مناسبة للجميع لتملك سيارات كيا الرائعة، حيث أعلنت الشركة عن تعاونها مع شركة الجبر للتمويل لإطلاق عروض نهاية العام بخيارات تمويلية منخفضة الفائدة وخدمات ومزايا متعددة.

وضمّت عروض نهاية العام إمكانية تملك سيارات كيا دون دفعة أولى، ودون رسوم إدارية وقبول تمويل حد أدنى للرواتب بـ4000 ريال، مع قبول موظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرسوم تمويل مخفضة تبدأ من 4% مع خيار إعادة تمويل الدفعة الأخيرة.

وليس ذلك كل شيء في عروض نهاية العام من شركة الجبر التجارية، فسوف يتمتع العملاء بخدمات إلكترونية متميزة لما بعد البيع؛ تجديد الاستمارة، نقل الملكية، طباعة التفويض، طباعة خطاب إخلاء الطرف، طباعة وثيقة التأمين مع سهولة وسرعة إجراءات التأمين، وسوف تشمل جميع السيارات التي سيتم استلامها من خلال هذا العرض؛ صيانة مجانية لمدة عام كامل في حال عدم قطعها مسافة 20 ألف كيلو متر.

وعن هذه العروض تحدث السيد وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية قائلاً: "نحرص على تقديم أفضل الخيارات أمام عملائنا لتحقيق رغباتهم في تملك سيارات كيا ذات السمعة والمكانة المميزة محلياً وعالمياً بفضل قوة أدائها وروعة تصاميمها؛ لذلك نقوم باتصالات مستمرة مع كبرى الجهات التمويلية في المملكة لتوفير أفضل الخيارات والحلول التمويلية أمام عملائنا، وإلى جانب العرض التمويلي المميز حرصنا على تقديم خدمات ما بعد البيع ضمن باقة العرض من منطلق ثقتنا في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع في الصيانة داخل مراكزنا، وتوفير قطع الغيار، والعديد من الخدمات الأخرى التي نعدها هي أساس العلاقة الممتدة مع عملائنا".

ورحّب "بغدادي" بكل العملاء والزوار في معارض شركة الجبر التجارية؛ للاطلاع على عروض نهاية العام، وأيضاً للتعرف أكثر عن قرب على سيارات كيا التي حققت نجاحات كبيرة بفضل ما تتمتع به من أداء يواكب التطلعات وتصاميم ذات تفاصيل خاصة تنفرد بها سيارات كيا عالمياً.