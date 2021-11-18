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بعد مقتل 15 منهم.. المتظاهرون السودانيون يواصلون الاحتجاجات

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بعد مقتل 15 منهم.. المتظاهرون السودانيون يواصلون الاحتجاجات بعد مقتل 15 منهم.. المتظاهرون السودانيون يواصلون الاحتجاجات
حكم قضائي بحبس مديري شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت

بعد مقتل 15 منهم.. المتظاهرون السودانيون يواصلون الاحتجاجات

واصل المتظاهرون السودانيون، اليوم (الخميس)، احتجاجاتهم ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم لليوم الثاني، وسط انقطاع تام للإنترنت والهاتف، بعد سقوط 15 متظاهراً في منطقتي بحري وأم درمان خلال احتجاجات أمس.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

على الصعيد نفسه، نقلت "رويترز" عن محامٍ أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان، أن محكمة أصدرت أمراً بحبس مديري شركات الاتصالات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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