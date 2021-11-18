حضورياً وعن بُعد.. انتظام اختبارات الفصل الأول في يومها الثاني

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مع الالتزام بتطبيق الاحترازات المعتمدة من "وقاية" ووزارة الصحة

واصل اليوم طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضورياً في مدارسهم لليوم الثاني على التوالي، مع الالتزام بتطبيق الاحترازات المعتمدة من "وقاية" ووزارة الصحة.

وأدى طلبة المرحلة الابتدائية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وجرى إجراء الاختبارات عبر المنصة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح.

واستمرت الزيارات الميدانية لمديري إدارات ومكاتب التعليم للمدارس في المناطق والمحافظات؛ للوقوف على جميع العمليات التنظيمية والفنية لأعمال الاختبارات، وسير الاختبارات الحضورية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والاطلاع على انتظام وأداء الطلبة للاختبارات، ومتابعة أعمال اللجان، وانتظام أعمال رصد الدرجات وتدقيقها.

وكثف الطاقم التعليمي من المشرفين والموجهين ومديري المدارس العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، إلى جانب تحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات حضورياً، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

وأكّدت وزارة التعليم أهمية الشراكة الفاعلة بين المدارس والأسر في دعم وتهيئة الطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات سواء حضورياً أو عن بُعد، وذلك من خلال تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم الطلبة، وتوفير البيئة المنزلية المناسبة للاستذكار، والمحافظة على التغذية الجيدة والنوم الكافي للأبناء، ومشاركة الأبناء في تنظيم أوقاتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم.