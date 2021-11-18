بعد منع 19 مغني مهرجانات .. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى نقيب الموسيقين

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار منع نقابة المهن الموسيقية 19 مغني مهرجانات من الغناء، قائلاً عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» :«ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء…. بنحب الغناء الشعبى… قرار معيب!».

وكتب تغريدة أخرى، موجهاً فيها رسالة لنقيب المهن الموسيقية، قائلاً:«أول مرة أشوف نقيب للمغنين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين، مش النقيب!».

كان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات، أمس، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات من العمل بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها أنه «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».