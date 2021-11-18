الرئيس التنفيذي للصندوق يفتتح مشروع تأهيل مطار بانجول الدولي وقيادة جامبيا تشيد بالدور السعودي الداعم للتنمية

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بدعوة كريمة من فخامة رئيس جمهورية جامبيا وبحضور نائبة رئيس الجمهورية السيدة إيساتو توراي، افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي في جمهورية جامبيا والذي تم تمويله من قبل الصندوق بقيمة إجمالية تقدر بــــــ (31) مليون دولار أمريكي ، كما شارك في حفل الافتتاح كل من معالي وزير المالية والشؤون الاقتصادية الجامبي، مابوراي نيجي، ومعالي وزير النقل والأشغال والبنية التحتية، باي لامين جوب، وممثل جامبيا في منظمة التعاون الإسلامي، يانكوبا ديبا، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات التنموية والمتعددة الأطراف.

حيث يسهم المشروع في رفع القدرة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43% ويعزز آفاق التبادل الاقتصادي ونموه وتحسين حياة أكثر من مليوني مستفيد، كما قامت نائبة رئيس جامبيا والرئيس التنفيذي للصندوق بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء صالة كبار الزوار في مطار بانجول الدولي، وكذلك لمشروع الطرق في العاصمة بانجول.

وأشادت نائبة رئيس جمهورية جامبيا خلال حفل الافتتاح بجهود المملكة العربية السعودية في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في دول أفريقيا، مشيراً إلى أهمية الدور الكبير الذي تقدمه المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم مشاريع التنمية المستدامة في جامبيا، وعلى الأخص مشروع تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي، ومشاريع الطرق، التي تساهم في تطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إلى أهمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم التنموي للمشاريع التي تُعنى بتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين البنية التحتية الأساسية، مبيناً أن الصندوق السعودي للتنمية عمل منذ تأسيسه عام 1975، على تقديم القروض التنموية لدعم الدول النامية.

وقال المرشد: " إن هذه المشاريع التنموية ماهي إلا امتدادًا للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية جامبيا في مختلف القطاعات الحيوية ويشمل ذلك الدعم (14) قرضًا تنمويًا و(5) منح بقيمة إجمالية تقدر بـحوالي (215) مليون دولار ".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء صالة كبار الزوار في مطار بانجول الذي تم وضع حجر أساسه قد بلغت قيمته الإجمالية (10.5) مليون دولار أمريكي، ويهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة الوفود الرسمية وعقد المؤتمرات. ومن جانب آخر فقد بلغت قيمة مشروع الطرق في العاصمة بانجول (50) مليون دولار أمريكي، ويشمل المشروع طرق رئيسية وفرعية بطول إجمالي مقداره 50.9 كم والذي سيساهم في تقليل الاختناقات المرورية في منطقة بانجول الكبرى.