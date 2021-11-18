صراع من نوع خاص بين «هاميلون وفرستابن» فى سباق قطر

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سيخطو ماكس فرستابن ولويس هاميلتون، نحو المجهول، بعد اشتعال المنافسة بينهما على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عندما تستضيف قطر سباقها الأول على الإطلاق في البطولة، على الحلبة الشهيرة بالإثارة في الدراجات النارية.

وسيكون السباق الثالث في 3 أسابيع من المكسيك إلى البرازيل ثم قطر، هو الأول من 3 في الشرق الأوسط، لتحديد هل يحصد فرستابن لقبه الأول في البطولة أم ينفرد هاميلتون بالرقم القياسي وتحقيق لقبه الثامن؟

وقلص هاميلتون الفارق مع فرستابن المتصدر إلى 14 نقطة، بعد تعافيه من عدة ضربات، ليحقق واحدا من أبرز الانتصارات في مسيرته في حلبة إنترلاجوس بالبرازيل، الأحد الماضي.

وشهد سباق البرازيل حالات مثيرة للجدل ومن المتوقع أن يستمر هذا في الجولة 20 من الموسم الحالي، إذ طلب مرسيدس من المراقبين مراجعة دفاع فرستابن عن الصدارة وإجباره هاميلتون على الخروج عن مسار الحلبة.

وعلى الجانب الآخر، ستكون الجماهير متحمسة للفصل الجديد في معركة هاميلتون وفرستابن.

وقال روس براون مدير فورمولا 1 "نشهد صراعا هائلا هذا العام على اللقبين، سباق البرازيل كان نقطة تحول أخرى في هذه القصة".

وأضاف "مرسيدس كان الطرف الأفضل (في البرازيل)، لكن الكفة ربما تميل لصالح رد بول في السباق المقبل. هذا رائع. لا أحد يعلم ماذا سيحدث".

وأشار توتو فولف، رئيس مرسيدس، إلى أن فريقه سيواصل القتال.

وأضاف المسؤول النمساوي "السباق الأخير من 3 سباقات في 3 أسابيع، يمكن أن يختبر مستوى طاقتك، لكن قبل 3 سباقات من النهاية فدوافعنا أكبر مما كانت عليه. تركيزنا ينصب على حسمه بفاعلية".