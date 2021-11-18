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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك على الدفع بسيف الدين الجزيري فى التشكيل الاساسي للفريق المتوقع ان يخوض به الفريق مواجهة الاسماعيلي، الممقرر اقامتها مساء غداً " الجمعة" ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز

ومن المتوقع الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود، حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ست نقاط، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والاخير بلا شئ من النقاط