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سيف الجزيري يقود هجوم أمام الاسماعيلي

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سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الاسماعيلي سيف الجزيري يقود هجوم أمام الاسماعيلي

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى على الدفع بسيف الدين الجزيري فى التشكيل الاساسي للفريق المتوقع ان يخوض به الفريق مواجهة الاسماعيلي، الممقرر اقامتها مساء غداً " الجمعة" ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز

ومن المتوقع الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود، حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ست نقاط، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والاخير بلا شئ من النقاط

المصرى اليوم

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