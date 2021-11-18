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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، تدشين ملتقى طلاب من أجل مصر للعام الدراسى الجديد 2021/2022 ، بمسرح الجامعة، بحضور الدكتور أحمد فاروق المنسق العام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث بدأت الاحتفالية بعرض فيديو لإنجازات طلاب من أجل مصر» للعام الدراسى الماضي، والدعم المقدم من الدكتور منصور حسن والفعاليات التي قام بها الطلاب لمساعدة زملائهم داخل كافة الكليات.

وأكد حسن حرص الجامعة على تنوع الأنشطة والفعاليات التي تهم الطلاب، إيمانا من الجامعة بأهمية دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى اكتشاف مواهبهم، مؤكدا أن مكتبه مفتوح دائما لكل طلاب الجامعة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم لما يتم تقديمه من خدمات تعليمية لهم بكافة الكليات.

وطالب رئيس جامعة بنى سويف الطلاب بضرورة المشاركة في توعية زملائهم داخل الجامعة وخارجها بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

وأثنى الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لطلاب من أجل مصر، على الدور والدعم الذي يقوم به الدكتور منصور حسن لدعمهم ولزيادة أنشطتهم، مؤكدا أن طلاب من أجل مصر هو عمل اجتماعي خدمي، تطوعى والهدف منه نشر ثقافة التطوع والمسئولية المجتمعية وتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل، بحيث يكون لهم دورا فعال في المجتمع، ويهدف إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.