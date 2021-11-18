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قرار جديد من كارتيرون فى

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قرار جديد من كارتيرون فى الزمالك قرار جديد من كارتيرون فى

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بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ، في التنقيب عن المواهب من خلال قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء وذلك لضمها إلى صفوف الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وجاء ذلك لمواجهة مشكلة النقص العددي التي يعاني منها الفريق على العديد من المستويات سواء من ناحية إيقاف القيد أو الإصابات التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

ويرى المدير الفني الفرنسي أن الحل الوحيد أمامه هو قطاع الناشئين، حيث طلب من إدارة قطاع الناشئين بالزمالك بتقديم تقرير له عن أفضل العناصر في القطاع.

يذكر أن الزمالك كان قد تم حرمانه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من الإيقاف لفترتي قيد وعدم إبرام صفقات حتي فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

المصرى اليوم

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