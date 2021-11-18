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دعماً للرجال لمواجهة أكثر أنواع السرطانات شيوعًا.. السويد تطالب مواطنيها بتربية شواربهم

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دعماً للرجال لمواجهة أكثر أنواع السرطانات شيوعًا.. السويد تطالب مواطنيها بتربية شواربهم دعماً للرجال لمواجهة أكثر أنواع السرطانات شيوعًا.. السويد تطالب مواطنيها بتربية شواربهم

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طلبت الصفحة الرسمية لدولة السويد عبر فيسبوك، بدعم الرجال أمام سرطان البروستاتا، حيث ذكرت أنه هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال على مستوى العالم بعد سرطان الرئة، ونشرت صورة لنساء يضعن شاربأ، مشيرة إلى أن هذه الصورة غير المتوقعة عند الوهلة الأولى ما هي إلا رمز «الدعم» بشتى صوره من أجل الرجال حول العالم.

وتابعت الصفحة «نتحدث عن» موفمبر«اختصار ل «مو»: اختصار كلمة شارب باللغة الانجليزية و«فمبر» اختصار كلمة نوفمب،. حملة منتشرة في كثير من دول العالم لتشجع الجميع على تنمية شواربهم أو وضع شوارب مستعارة خلال شهر نوفمبر وذلك بهدف:

- التوعية بصحة الرجال النفسية والجسدية بشكل عام

- الوقاية من الانتحار

- تشجيع الرجال حول العالم على إجراء فحوصات طبية مبكرة للكشف عن أمراض كسرطان البروستاتا والخصيتين.

وقالت الصفحة إن سفيرات الحملة في السويد هذا العام هن ثلاث طبيبات متخصصات بالبحث في طب المسالك البولية والأورام وممرضة تعمل في المجال ذاته وأنهم يقدمن الدعم في السويد بأكثر من طريقة وهي عن طريق التالي :

1- تنمية شارب حقيقي أو وضع آخر مستعار كوسيلة لنشر المعرفة وإظهار الدعم كون القضية تهم الجميع.

2- المشي أو الركض لمسافة 60 كم دعمًا لـ60 رجل يقوم بالانتحار كل ساعة حول العالم وأن المزيد يجب القيام به لدعم الصحة النفسية.

3- تنظيم حفلة مع المعارف والأصدقاء والتبرع لأبحاث سرطان البروستاتا والصحة النفسية.

وتساءلت الصفحة عن أياً من الطرق الثلاث التي يمكن تطبيقها في دولتك للدعم.

المصرى اليوم

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