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عمرو جزارين: حققت إنجازات كبيرة في فترة رئاستي للجزيرة..وأعد بالانتهاء من فرع أكتوبر

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عمرو جزارين: حققت إنجازات كبيرة في فترة رئاستي للجزيرة..وأعد بالانتهاء من فرع أكتوبر عمرو جزارين: حققت إنجازات كبيرة في فترة رئاستي للجزيرة..وأعد بالانتهاء من فرع أكتوبر

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أكد المهندس عمرو جزارين، رئيس نادي الجزيرة والمرشح لرئاسة النادي في الدورة الانتخابية الجديدة، أن مجلس الادراة نجح في تنفيذ برنامجه الانتخابي، خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال عمرو جزارين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «حققنا العديد من الإنجازات في المجلس السابق ونفذنا البرنامج الانتخابي على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتنا بسبب انتشار »، موضحا: «من أبرز إنجازات المجلس، تجديد ملعب الهوكي الكبير بأفضل المواصفات والنجيل الصناعي وإنارته لمدارس كرة القدم، بالإضافة إلى تجديد حمام السباحة الكبير، وإنشاء صالة جمباز على أعلى مستوى وافتتاح فرع أكتوبر».

وتابع: «أعد أعضاء الجمعية العمومية بتطوير المقر الرئيسي في منطقة والانتهاء من إنشاء فرع أكتوبر بالكامل».

وأشار: «المنافسة في الانتخابات شئ صحي وفي صالح الجمعية العمومية التي لديها وعي كبير وثقافة هائلة، في اختيار الأصلح الذي يستطيع قيادة النادي لأربع سنوات مقبلة».

وتابع: «أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على الانتخابات غدًا الجمعة، خاصة أننا قمنا بعمل مبادرة تطعيم ضد فيروس كورونا للأعضاء على هامش الجمعية العمومية، بالاتفاق مع مديرية الشؤون الصحية».

المصرى اليوم

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