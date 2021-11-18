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ميكيسونى ومعلول وبانون ينتظمون فى تدريبات الأهلي اليوم

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ميكيسونى ومعلول وبانون ينتظمون فى تدريبات الأهلي اليوم ميكيسونى ومعلول وبانون ينتظمون فى تدريبات الأهلي اليوم

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يشارك، لويس ميكيسوني اللاعب الموزمبيقي داخل صفوف الفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، في مران الفريق اليوم " الخميس" بعدما وصل للقاهرة خلال الساعات الماضية.

وسيُحدد الجهاز الفني موقف ميكيسوني ومعه التونسي على معلول والمغربي بدر بانون من دخول قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غد الجمعة في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، حيث وصل الثلاثى للقاهرة أمس الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

يعكف الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء مثل أحمد عبد القادر وحسين الشحات وياسر إبراهيم تحسبا للاستعانة ببعضهم فى مباراة المقاولون العرب، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المصرى اليوم

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