نائبة: عودة منتدى شباب العالم يؤكد استعادة مدينة السلام مكانتها كعاصمة للسياحة المصرية

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قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو منصّة فعّالة لإرسال رسالة سلام وازدهار ووئام إلى العالم أجمع.

وأضافت «التمامي» في بيان، الخميس، أن «المنتدى يهدف إلى مشاركة شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة».

وأكدت أن «منتدى شباب العالم فرصة لتلاقى الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، لينتج شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد».

كما أشارت عضو القوى العاملة إلى أن «عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، يؤكد استعادة مدينة السلام مكانتها كعاصمة للسياحة المصرية ومقصد مهم للسياح، وشهادة نجاح على تخطى الدولة لجائحة كورونا».