المشروعات الصغيره بالنواب تستعرض مشاكل شباب معرض «تراثنا» الإثنين

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أعلنت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عقد جلسة استماع يوم الإثنين المقبل، سيتم خلالها توجيه الدعوة لـ 70 شابا من كافة ربوع البلاد، ممن تمكنوا عبر تجاربهم الشبابية الرائدة من الوصول إلى النجاح والتحقق الذاتي، وذلك في حضور عدد كبير من النواب والمسؤولين والقائمين على جهاز تنمية المشروعات.

وأوضح رئيس اللجنة، محمد كمال مرعي في بيان له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للعارضين وأصحاب المشروعات الشابة، وأن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة البحث والتقصي أية عقبات تواجه نشاطات الشباب بهدف تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة.

وكشف أن الاجتماع سيتم خلاله بحث الكيفية الواقعية الفعالة التي يمكن من خلالها أن يقدم النواب أوجه دعم حقيقي للشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.

وأوضح أن جلسة الاستماع ضمن أجندة نشاطات اللجنة الأسبوع المقبل، حيث تعقد اللجنة اجتماعا آخر في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين لفتح ملف تعزيز أدوار جهاز تنمية المشروعات وتذليل العقبات أمامه.

وأكد رئيس اللجنة، أنه سيتم البحث عن مزيد من الآليات والمقترحات لتقوية أواصر جهاز تنمية المشروعات، وتعزيز أوجه التمويل لدعمه بشكل عملي وفعال على أداء مهامه الجليلة، وذلك بحضور وزيري التجارة والصناعة والتعاون الدولي.

وتابع أن الاجتماعات تأتي بأهداف واضحة، تتمثل في وضع خطوات وآليات مبتكرة لتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات، وفتح المزيد من القنوات الهادفة إلى مده بالتمويل الكافي واللازم من أجل الاضطلاع بأدواره الوطنية على أكمل وجه، بما يصل بنا إلى تنمية حقيقية وتطوير متاسرع للمشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها.

وقال: نستهدف إلى الاستماع جيدا والتأمل في قصص نجاح الشباب ورواد العمل الذين وصلوا إلى معرض تراثنا، والكيفية التي يمكن بها أن نترجم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الشبابية، وإزالة العوائق أمام تلك التجارب الشبابية الواعدة، وأن نرسخ القواعد السليمة لتوجيه طاقات الشباب نحو العمل الحر.

وأكد أن أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في حالة استعداد تام لبذل مزيد من الوقت والمجهود، بهدف الوصول إلى أفضل الخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو قطاع حيوي قادر على استثمار طاقات الشباب وتغذية شرايين الاقتصاد الوطني.