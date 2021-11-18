ميكنة التطعيمات بالإدارة الصحية بدسوق

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أعلنت الإداره الصحيه بدسوق في بيان إعلامي لها على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه ابتداء من يوم السبت المقبل سيتم البدء في مشروع ميكنة التطعيمات، وجاء بالبيان:

- يعني ايه ميكنة التطعيمات ؟

يعني ممكن تطعم طفلك بشهادة الميلاد أو بالرقم القومي للاب أو الرقم القومي للام شرط اثبات ما تم تطعيمه.

- طب ليه لازم اثبت ما تم تطعيمه ؟

طفلك يتطعم 9 جرعات لازم اعرف هو اطعم ايه ومستحق ايه.

- ايه 9 جرعات ؟

1- كبدي زيرو عند الولادة خلال 24 ساعة

2- شلل صفري عند الولادة

3- بي سي جي اقرب وقت بعد الولادة

4- الاولي عند الشهرين

5- الثانية عند الأربعة اشهر

6- الثالثة عند الستة اشهر

7- الرابعة عند التسعة اشهر

8- الخامسة عند السنة

9- المنشطة عند السنة ونصف

- التطعيمات ده بتحمى ابني من ايه ؟

التطعيمات الاجبارية بتحمي طفلك من 10 امراض خطيره هي: 1- شلل الاطفال 2- الالتهاب الكبدي بي 3- الدرن -4- الدفتريا 5- التيتانوس 6- السعال الديكي- 7- الحصبه 8- الحصبه الالمانيه 9- النكاف- 10- الانفلونزا المستديمة النزفيه.