فتح باب الترشح في الانتخابات الطلابية بجامعة العريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، من خلال سحب وتقديم استمارات الترشيح في جميع كليات الجامعة، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش على إجراء الانتخابات الطلابية وفقا لاهتمام الدولة وحرصها على توفير كافة الفرص أمام طلاب الجامعات للقيام بالممارسات الديمقراطية التي تؤهلهم مستقبلا لتبوء المناصب القيادية، مشيرا إلى أن انتخابات هذا العام تتم في ظل استمرار جائحة كورونا، ومشددا على ضرورة التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة منذ العام الماضى ضمانا لسلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالجامعة.

وأشار إلى إصداره تعليمات مشددة لمسؤولى الأمن ورعاية الشباب بالجامعة بضرورة قيامهم بأدوارهم المنوطة بهم على أكمل وجه في سبيل إنجاح العملية الانتخابية .

ومن جانبه، أعلن أسعد إسماعيل حافظ مدير رعاية الشباب المركزية بجامعة العريش إلى استعداد الإدارة المركزية لرعاية الشباب لإجراء الانتخابات الطلابية بالتنسيق مع إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة، مشيرا إلى تعميم التعليمات والشروط الخاصة بالترشيح ومواعيد إجراء الانتخابات على جميع الإدارات الفرعية، كما تم الإعلان عن المواعيد والجدول الزمنى للانتخابات، حيث يتم فتح باب الترشيح وسحب وتقديم استمارات الترشيح اعتبارا من صباح اليوم الخميس، وإعلان الكشوف المبدئية ظهر يوم الأحد 21 نوفمبر الجارى، ويتم تلقى طلبات الطعون عليها صباح الاثنين 22 نوفمبر، ويتم فحصها ظهر الثلاثاء 23 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية ظهر الأربعاء 24 نوفمبر .

وأضاف أنه سيتم بدء الدعاية الانتخابية صباح الخميس 25 نوفمبر، على أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات صباح الأحد 28 نوفمبر ويتم الفرز وإعلان النتائج بعد ظهر نفس اليوم، وتجرى انتخابات الإعادة الإثنين 29 نوفمبر، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر الجارى، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء أول ديسمبر المقبل، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة صباح يوم الخميس 2 ديسمبر المقبل .