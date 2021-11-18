أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على الشرط الجزائي فى عقد «ألفيس» مع برشلونة

Print
تعرف على الشرط الجزائي فى عقد «ألفيس» مع برشلونة تعرف على الشرط الجزائي فى عقد «ألفيس» مع برشلونة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قيمة الشرط الجزائي الذي وضعه نادي برشلونة في عقد البرازيلي داني ألفيس مدافع الفريق العائد من جديد لقلعة كامب نو.

وبحسب الصحيفة، فأن برشلونة تعاقد مع ألفيس حتي 30 يونيو المقبل بوضع شرط جزائي في عقده بـ100 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة، أن المبلغ الذي وضعه برشلونة كشرط جزائي في عقد ألفيس يعد مناسب للقيمة الحالية للاعب وراتبه المنخفض بجانب تقدمه في العمر.

وقدم نادي برشلونة البرازيلي ألفيس أمس الأربعاء في ملعب الكامب نو أمام جماهير البلوجرانا بعدما تم التعاقد الرسمي معه حتي نهاية الموسم الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003

شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر

شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر