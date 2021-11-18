تعرف على الشرط الجزائي فى عقد «ألفيس» مع برشلونة

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قيمة الشرط الجزائي الذي وضعه نادي برشلونة في عقد البرازيلي داني ألفيس مدافع الفريق العائد من جديد لقلعة كامب نو.

وبحسب الصحيفة، فأن برشلونة تعاقد مع ألفيس حتي 30 يونيو المقبل بوضع شرط جزائي في عقده بـ100 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة، أن المبلغ الذي وضعه برشلونة كشرط جزائي في عقد ألفيس يعد مناسب للقيمة الحالية للاعب وراتبه المنخفض بجانب تقدمه في العمر.

وقدم نادي برشلونة البرازيلي ألفيس أمس الأربعاء في ملعب الكامب نو أمام جماهير البلوجرانا بعدما تم التعاقد الرسمي معه حتي نهاية الموسم الجاري.