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محمد عادل حكمًا لمباراة هارتس الغانى وشبيبة الساورة الجزائرى بالكونفدرالية

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محمد عادل حكمًا لمباراة هارتس الغانى وشبيبة الساورة الجزائرى بالكونفدرالية محمد عادل حكمًا لمباراة هارتس الغانى وشبيبة الساورة الجزائرى بالكونفدرالية

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أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة هآرتس أوف اوك الغاني وشبيبة الساورة الجزائرى فى ذهاب ملحق الكونفدرالية يوم 28 نوفمبر الجاري في العاصمة الغانية أكرا .

ويعاون الحكم الدولى محمد عادل فى المباراة كل من ، يوسف البساطي مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني ومحمد معروف حكم رابع .

وأدار الحكم محمد عادل مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث بالدورى، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر 5 /3.

المصرى اليوم

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