وفد من طلاب مدرسة الحرية النموذجية بالقاهرة الجديدة يزور العاصمة الإدارية الجديدة​

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استقبل المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، طلاب مدرسة الحرية النموذجية "المرحلة الثانوية" بمدينة القاهرة الجديدة، لزيارة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة تطبيقاً للمبادرة الطلابية " معاً نبنى الجمهورية الجديدة " .

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الزيارة بدأت باستقبال الطلاب بمقر الجهاز لتقديم شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي وأهم المشروعات التى تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي الجهاز.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه تم اصطحاب الطلاب بجولة ميدانية بمشروعات المدينة والتي شملت منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الثالث R3، والحي الحكومي وغير ذلك، كما قدم المهندس أحمد العربى، معاون رئيس الجهاز خلال الجولة شرحا عن جميع المراحل التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وأهمية وكيفية ربط تلك المشروعات بأكبر شبكة بنية تحتية ذكية على مستوى الجمهورية، ومدى التطور الذى وصلت له المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من حجم الأعمال بالمدينة، مؤكدين أن الزيارة ساهمت في تعزيز الشعور لديهم بالانتماء لوطنهم، وإعطاء دفعة للتفوق الدراسي بالمراحل المقبلة.